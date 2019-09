Berät die Stadtverwaltung : Neuer Behindertenbeauftragter

Dudweiler Der Bezirksrat Dudweiler übertrug die ehrenamtliche Aufgabe nach geheimer Abstimmung an den 52-jährigen Georg Montag.

Es war eine knappe Entscheidung, doch die Wahl konnte am Ende Georg Montag für sich entscheiden. Der 52-Jährige ist der neue ehrenamtliche Bezirksbehindertenbeauftragte für Dudweiler. Bei der jüngsten Sitzung des Bezirksrates stellten er und seine Mitbewerberin Judith Fuhrmann sich dem Gremium vor. In geheimer Wahl konnte Georg Montag zwölf von 21 Stimmen für sich gewinnen. Er bedankte sich für das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt, und fügte hinzu: „Ich denke, es ist eine spannende und erfüllende Aufgabe.“

Der gelernte Schlosser bringe durch seine Arbeit bei der Landeshauptstadt als Straßenbegeher Erfahrung in der Verwaltung mit. Der Vater einer von Geburt an schwerbehinderten Tochter ist bereits Vertrauensperson der Schwerbehinderten bei der Landeshauptstadt, wo er seit 2018 freigestellt ist – dieser Tätigkeit also in Vollzeit nachgeht. Er betonte, dass es zu viele künstlich geschaffene Barrieren gebe, etwa die Ketten an Pollern oder fehlende behindertengerechte Toiletten bei Veranstaltungen. Er möchte Empathie und Sensibilität mit in seine neue Aufgabe bringen.