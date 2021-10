Neuer Pro Ehrenamt-Chef König stellt Pläne für Zukunft vor : „Ohne Ehrenamt wäre das Saarland gar nicht denkbar“

Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) hat den Vorsitz der LAG Pro Ehrenamt überneommen – und nun viel Neues vor. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken/Illingen Neue Köpfe, neue Projekte, mehr Fördergeld: Der neue Landeschef der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Armin König, hat viel vor.

Vereinsvorstände veraltern, jugendliche Mitglieder treten aus und die hohen Hürden der Corona-Pandemie für Kultur- und Sportvereine sind längst noch nicht alle bewältigt: Für viele der in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Pro Ehrenamt zusammengeschlossenen Vereine und Verbände im Saarland mit mehr als 100 000 Mitgliedern tun sich derzeit eine ganze Reihe Probleme auf. „Wir brauchen dringend einen neuen Push für das Ehrenamt“, sagt der gerade erst neu gekürte Präsident der LAG Pro Ehrenamt, Illingens Bürgermeister Armin König (CDU). Das Konzept des 64-Jährigen: Mit bewährten und neuen Projekten wie „Ankommen“ für Migranten oder „Job-Mentoren“ für die vom Fachkräftemangel geplagte Saar-Wirtschaft, einer komplett neuen Führungsmannschaft samt Frau als Schatzmeister sowie größerer finanzieller Unterstützung für die Vereine und Ehrenamtlichen will er „die LAG Pro Ehrenamt fit für die Zukunft machen“.

Geboren, aufgewachsen und seit 25 Jahren auch Bürgermeister in der Gemeinde Illingen will König seinen Hauptjob gern bis zur Kommunalwahl 2024 beibehalten. Er fährt aber schon derzeit zweimal die Woche für mehrere Stunden in die Pro Ehrenamt-Geschäftsstelle oder eine der beiden Dependancen in Saarbrücken, um seiner zusätzlichen ehrenamtlichen Aufgabe nachzugehen.

„Dazu gekommen bin ich wie die Jungfrau zum Kind“, erzählt er im Gespräch mit der SZ: „Der bisherige Präsident Hans Joachim Müller, der Pro Ehrenamt von Anfang an 24 Jahre geführt hat, hat mich gefragt, ob ich bereit sei, seine Nachfolge zu übernehmen. Und da Müller während meines Sportstudiums an der Uni auch mein Handballdozent war und ich im Illinger Standesamt seinen Sohn getraut habe, habe ich gesagt: Ja, das mach' ich.“ Schließlich fühle er sich als Trompeter im Musikverein, als früherer Aktiver und Trainer im Saarländischen Turnerbund sowie als langjähriger Vorsitzender der örtlichen Volkshochschule (VHS) gut im Ehrenamt aufgehoben.

Gerade erst vom Schock eines schweren Verkehrsunfalls mit einem Motorradfahrer genesen, bei dem er laut einem Gutachten in der Schuldfrage völlig entlastet worden war, wurde König am 7. September von der LAG Pro Ehrenamt-Versammlung einstimmig als Präsident an die Spitze gewählt. Sein aus Satzungs- und Altersgründen ausscheidender Vorgänger Müller wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt und kümmert sich weiterhin um das ihm besonders am Herzen liegende erfolgreiche Lernpaten-Projekt (wir berichteten).

König hat die Pro Ehrenamt-Spitze unterdessen bereits komplett neu organisiert. „Wir sind jetzt so aufgestellt, dass wir in einem Vierer-Team die Geschäfte führen, wobei wir die genauen Kompetenzen noch festlegen müssen“, sagt er. Im geschäftsführenden Vorstand sind jetzt der erste Vorsitzende Wolfgang Höfner (Caritas-Verband), der zweite Vorsitzende Thomas Trenz (Montessori-Schule Friedrichsthal) und Schatzmeisterin Gabriele Gandner (Leben im Mühlenviertel e.V.) aktiv. Der im Vorstand ausscheidende frühere Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Martin Erbelding, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Schon mit Blick auf das 25-jährige Jubiläum der LAG Pro Ehrenamt, das im nächsten Jahr mit viel Spaß und Dank an alle Ehrenamtlichen im Land in der Illtal-Metropole Illingen gefeiert werden soll, hat sich König mit seinem Team bereits viel vorgenommen: 888 Projekte von Vereinen im Saarland, so sein Vorschlag, sollen mit jeweils etwa 1000 Euro, zusammen 888 888 Euro, vom Land finanziell gefördert werden. „Ein erstes Gespräch dazu mit dem Chef der Staatskanzlei, Henrik Eitel, war sehr positiv“, betont König. „Das Geld für Ehrenamtliche muss es dem Land wert sein.“ Vor dem Hintergrund, dass sich im Saarland nach wie vor noch nahezu die Hälfte der Menschen (440 000) ehrenamtlich engagieren, anteilmäßig so viel wie nirgendwo sonst in Deutschland, betont der LAG-Chef: „Ohne Ehrenamt wäre das Saarland gar nicht denkbar.“ Anderseits dürfe aber auch nicht sein, dass die Ehrenamtler als Billigfuchser die Aufgaben von gut bezahlten Profis übernehmen.