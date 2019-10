Lions Clubs und Leos tun Gutes : Saarbrückens bunter Adventsbegleiter

Saarbrücken Ein Kalender, der Saarbrücken gut tut, wird zehn Jahre alt. Die Lions Clubs und ihr Nachwuchs stellten den neuen Kalender für die Vorweihnachtszeit vor.

„Der Kalender ist optisch wieder etwas Besonderes. Jedes Jahr ist an einer Saarbrücker Grundschule in den vierten Klassen ein Malwettbewerb, das schönste Bild wird für unseren Adventskalenders genutzt. Dieses Jahr haben wir alle neun Motive der der vergangenen Jahre zu einem großen Bild zusammengefügt“, sagte Gerhard Maurer vom Lions Club Saarbrücken.

2018 verkauften die Lions 7000 Kalender für je fünf Euro. 2019 erscheint der Kalender erneut in dieser Auflage. Insgesamt gibt es 350 Preise im Wert von 28 000 Euro. Firmen spendeten unter anderem Friseurtermine, Ballonfahrten oder i-Phones. Rund 200 000 Euro kamen in den vergangenen Jahren beim Verkauf der Kalender zusammen. Das Geld floss in Fördervorhaben für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen, ging an Vereine, Kindergärten und Schulen, förderte Sportvereine, Caritas und Diakonie. Seit vielen Jahren kümmern sich Lions und Leos um notleidende Menschen in ihrer Umgebung.