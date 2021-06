Vergleichsstudie zum Medikamentenmissbrauch : Neue Studie soll müde Autofahrer wachrütteln

St Ingbert/Saarbrücken Die saarländische Polizei startet ab Juli mit einer Vergleichsstudie zum Medikamentenmissbrauch. Ziel ist es herauszufinden, ob Auto- und Lastfahrer unter Einfluss von Benzodiazepinen stehen. Dabei handelt es sich um verschreibungspflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel, die sowohl angstlösend als auch einschläfernd wirken können.

„Benzodiazepine gehören zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten weltweit“, sagte Harald Frey, Referent für Substanzkonsum und Drogenerkennung am Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH) in St. Ingbert. Wer sie einnehme, leide mitunter an Konzentrationsschwäche und starker Einschränkung der Reaktionsfähigkeit. Auch Sekundenschlaf sei häufig zu beobachten.