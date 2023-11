„Es sind zwei Geschäfte in einem“ Crêpes, Sandwiches und Panini in neuem Laden in der Saarbrücker Eisenbahnstraße

Saarbrücken · Galettes, Crêpes und Sandwiches gibt es bei Michel Bruch in der Saarbrücker Eisenbahnstraße. Er betreibt auch die Sandwicherie in der Martin-Luther-Straße. Das neue Lokal soll „zwei Geschäfte in einem“ sein.

02.11.2023, 15:35 Uhr

Wissam Darkaoui, Michel Bruch und Chaima Mouassite (von links) in den neuen Räumen in der Alt-Saarbrücker Eisenbahnstraße. Foto: Jochen Rathmann

Von Jochen Rathmann

Die Eisenbahnstraße in Saarbrücken ist um eine kulinarische Geschäftsidee reicher geworden. Für sein neues Lokal hat Michel Bruch, Betreiber der „La Sandwicherie“ in der Martin-Luther-Straße, das Angebot rund um belegte französische Baguettes mit auf die andere Seite der Saar genommen und bereichert es um eine vielfältige Crêpes- und Galettes-Auswahl: „La Sandwicherie“ trifft auf die „Crêperie St. Mâlo“.