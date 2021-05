Umfangreiche Straßen- und Bauarbeiten laufen derzeit in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken: Gegenüber der ehemaligen Kulturfabrik entsteht die bisher größte Waschanlage in der Landeshauptstadt, auch die Straßen werden neu angelegt, was die Verkehrsführung verbessern soll. Foto: BeckerBredel