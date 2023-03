Für Bürgergeld- oder Sozialhilfe-Bezieher Wohnen wird teurer – Regionalverband braucht fünf Millionen mehr für Unterkunftskosten

Sehr viel teurer ist Wohnen in Kleinblittersdorf geworden. Fast keine Veränderung gibt es in Püttlingen. Um 26,7 Prozent sind die Richtwerte für die Kosten der Unterkunft seit 2021 für einen 4-Personen-Haushalt in Kleinblittersdorf gestiegen (von 630 Euro auf jetzt 798 Euro), rechnet der Regionalverband vor. Den geringsten Zuwachs hat Püttlingen bei mit 1,4 Prozent für einen 2-Personen-Haushalt, so ein anderes Beispiel. Hier lag der KdU-Satz 2021 bei 476 Euro, seit Februar liegt er bei 482 Euro.