Hanweiler : Neue Postfiliale in Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf Die Deutsche Post hat eine neue Partnerfiliale mit Tabak und Post in der Konrad-Adenauer-Straße 29a in 66271 Kleinblittersdorf-Hanweiler. Die Postfiliale ist insgesamt 69 Stunden in der Woche geöffnet und zwar von Montag bis Samstag von 8.30 Uhr bis 20 Uhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red