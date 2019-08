Seelsorge : Gemeinde begrüßt Pfarrerin Rita Wild

Dudweiler (red) Der Superintendent des Kirchenkreises Saar-Ost, Pfarrer Markus Karsch, führt Pfarrerin Rita Wild in ihre neue Aufgabe ein. Die Seelsorgerin übernimmt die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr.

Der Einführungsgottesdienst für Rita Wild in der Christuskirche beginnt am kommenden Sonntag, 1. September, um 14 Uhr. Den Gottesdienst gestalten die Kirchenchöre sowie der Posaunenchor der Gemeinde unter der Leitung von Judith Gelz und Marc Belenki an der Orgel mit. Zu diesem besonderen Gottesdienst und zur anschließenden Nachfeier im Oberlinhaus ist die gesamte Kirchengemeinde eingeladen.