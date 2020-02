St. Johann : Neue Packetstation der Post in Saarbrücken

Saarbrücken Die Deutsche Post hat eine neue Packstation in Saarbrücken-St. Johann in Betrieb genommen. Die neue Station in der Halbergstraße 3 mit 119 Fächern steht Postkunden ab sofort zur Verfügung. Kunden können dort jetzt sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden.



Von red