Saarbrücker Stadtrat beschließt Einführung : Neue Integrations-App für Flüchtlinge

Der Vorsitzende des Saarbrücker Integrationsausschusses, Lamine Conté, begrüßt die App Integreat, hätte sich aber mehr Mitsprache in der Entscheidungsfindung gewünscht. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Die App „Integreat“ soll in der Landeshauptstadt ankommenden Flüchtlingen wichtige Informationen vermitteln. Der Stadtrat stimmte der Einführung der App in seiner jüngsten Sitzung zu. Bis die App zum Einsatz kommen kann, wird es allerdings wohl noch einige Monate dauern.

Durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine ist das Thema Integration gerade wieder sehr aktuell. Oft fehlt es den Neuankömmlingen an den wichtigsten Informationen in ihrer neuen Heimat, vor allem in ihrer Sprache. Dafür wurde die App Integreat entwickelt, die genau das leisten soll. In einigen Kommunen wurde sie bereits eingeführt, in Saarbrücken stimmte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dafür, dass die App auch für die Landeshauptstadt verfügbar sein soll. Heute wird Integreat auch ein Thema bei der Sitzung des Integrationsausschusses der Stadt Saarbrücken sein: Die App wird dort „zur Kenntnisnahme“ vorgestellt, wie es in der Tagesordnung heißt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Lamine Conté, begrüßt die Einführung der App, hätte sich aber eine andere Abfolge in der Entscheidungsfindung gewünscht. „Man hätte uns zuerst danach fragen und in den ganzen Prozess einbinden können“, stellt er fest.

Conté, der vor 30 Jahren aus Guinea nach Deutschland kam, meint, ihm hätte damals eine solche App als Informationsquelle durchaus gut gedient. Im Sinne der Willkommenskultur sei Integreat sicher hilfreich. Bis die App in Saarbrücken genutzt werden kann, werde es wohl rund fünf Monate dauern, so steht es in dem Informationsblatt, das Conté vorliegt. Zunächst sollen teilnehmende Personen und Institutionen bestimmt werden, danach relevante Informationen gesammelt werden. Anschließend werden die Sprachen ausgewählt: In Saarbrücken soll mit sechs Sprachen begonnen werden. In der Broschüre heißt es: „Denkbar sind beispielsweise Englisch, Französisch, Arabisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch; gegebenenfalls könnten Ukrainisch, Italienisch und Spanisch dazukommen.“ Die Inhalte müssen dann mithilfe eines Dolmetscher-Pools übersetzt werden, ehe Integreat freigeschaltet werden kann. Die Stadt rechnet mit Kosten von knapp 17000 Euro und jährlichen Folgekosten von etwa 6500 Euro.