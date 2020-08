Breitensport im Regionalverband : Vereine machen wieder Fitnessangebote

Nach wochenlanger Pause nehmen die Vereine den Übungsbetrieb wieder auf. Auch für Menschen, die sich mit Ausdauertraining fit halten möchten.

Der TV Quierschied bietet ab dem 20. August in der Jahnturnhalle ab 9 Uhr wieder das Training „Fit um 9“. Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Maske aufzusetzen. Jeder sollte also einen Mund-Nase-Schutz mitbringen.

Der ATSV Saarbrücken setzt die von den Krankenkassen geförderten „Fit und Gesund“-Sportkurse fort. Sie sollen Rückenproblemen entgegenwirken, Beweglichkeit und Koordination fördern sowie Gewicht und Stress abbauen. Je zwölf Trainingseinheiten à 60 Minuten beginnen am Dienstag, 1. September, um 11 Uhr in der kleinen Gymnastikhalle des ATSV, Bellevue, und am Freitag, 4. September, um 17 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums am Rotenbühl. Es gelten die Hygieneregeln zum Infektionsschutz.