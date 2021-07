Regionaler Leitartikel : Neue Fahrradzone ist ein trendy Luftikus

Die Landeshauptstadt hat im Nauwieser Viertel seit zwei Monaten eine neue Fahrradzone. Für die Stadt ein Aushängeschild. Nur, Sinn macht sie keinen.

Das Bundesverkehrsministerium hat das Instrument der Fahrradzone eingeführt, um Mobilität „sicherer, klimafreundlicher und gerechter“ zu machen. In Saarbrücken ist davon kaum etwas zu spüren. Denn der motorisierte Verkehr im Nauwieser Viertel ist seit Einführung der Zone keinen Deut weniger geworden. Muss er auch nicht: An den Straßen­eingängen zum Viertel heißt es lediglich „Anlieger frei“. Rechtlich ein schwammiger Begriff und praktisch ein zahnloser Tiger. Es ist jedem erlaubt, der im Viertel etwas zu erledigen hat (Friseur, Einkaufen, etc.), hier durchzufahren und zu parken. Und wer hier nicht zu tun hat, dem wird es auf Nachfrage sicher nicht schwer fallen, ein bisschen zu flunkern. Wer sollte das auch kontrollieren? Nein, würde man es mit der Fahrradzone ernst meinen, müsste man den motorisierten Verkehr ausschließen oder zumindest auf Anwohner reduzieren. Dem Klima hilft die Saarbrücker Fahrradzone also nichts. Und dem Radverkehr?