Nachdem die Verwaltung den Vertrag zur Essenslieferung für elf Kindertagesstätten fristlos gekündigt hat, werden die Kitas ab 2. Januar 2019 von zwei anderen Unternehmen versorgt. Bis zum Abschluss der neuen Ausschreibung bekommen die Kinder in den Kitas Füllengarten, Kirchberg und Malstatt von der Firma Vita Maria aus Saarbrücken das Mittagessen, die Standorte Altenkessel, Brebach, Eschberg, Franzenbrunnen, Grüneich, Klarenthal und Lindenhof werden von der Firma Pirrung Monsterlecker aus St. Ingbert beliefert. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Kita Rußhütte wird nach dem Fund eines Fremdkörpers bereits seit dem 11. Dezember von der Firma Vita Maria beliefert. In dieser Woche haben die Erzieher in den elf Kindertagesstätten die Essen selbst gekocht (die SZ berichtete). An den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr hätten die Kitas geschlossen, sagte Pressesprecher Thomas Blug. Die Verwaltung hatte den Vertrag mit dem bisherigen Lieferanten gekündigt, nachdem nach mehreren Vorfällen im Sommer dann im Dezember in zwei Kitas Plastikteile im Essen gefunden worden waren. Im Januar werde die Stadt mit den Kita-Leitungen, Elternvertretern und Stadtratsfraktionen über die Ausschreibungskriterien reden, sagte Thomas Blug. Dezernent Thomas Brück hatte erklärt, die Qualität des Essens solle neben dem Preis bei der Ausschreibung stärker als bisher gewichtet werden.