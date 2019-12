Mainzer Landtag : Malu Dreyer beantwortet Fragen im Mainzer Landtag direkt

Mainz Medizinische Versorgung, Ehrenamt, Digtalpakt an den Schulen, EU-Ratspräsidentschaft und Medienstaatsvertrag: Zu diesen Themen wollen die Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag direkt fragen.

48 Prozent der Rheinland-Pfälzer engagieren sich ehrenamtlich, stellen die Grünen fest. Das Flächenland sei darauf auch in ganz besonderem Maße angewiesen – Grund genug, die Ministerpräsidentin dazu zu befragen. Von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres könnten auch die Bundesländer profitieren, stellt die FDP fest. Sie will wissen, welche Anliegen die Ministerpräsidentin dazu gegenüber der Bundesregierung formuliert. Dreyers eigene Partei setzt auf das Thema Schule und will sie nach dem DigitalPakt und die Informatik-Profil-Schulen fragen.