Neue Corona-Verordnung : Mehr Schule, Handel und Kontakt im Saarland

Saarbrücken Das Saarland lockert die Corona-Beschränkungen. Nicht allen reicht das – nicht alle wollen das nutzen.

Begleitet von leicht rückläufigen Corona-Infektionen und -Todesfällen macht das Saarland an diesem Montag Schritte aus dem Lockdown vieler Lebensbereiche. Die neue Corona-Verordnung, die in Kraft tritt, erlaubt mehr private Kontakte, mehr Freizeitaktivitäten, mehr Handel und mehr Dienstleistungsangebote – unter strengen Auflagen und zum Teil begleitet von Schnelltests. Zudem dürfen nach den Grundschülern und den Abschlussklassen nun auch die fünften und sechsten Stufen in halber Klassenstärke den Wechselunterricht in Präsenz beginnen.