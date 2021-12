Weitere Beschränkungen vor Silvester : Corona-Verordnung im Saarland: Diese neuen Regeln gelten ab heute

Update Saarbrücken Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern am Dienstag hat der saarländische Ministerrat die Corona-Verordnung erneut angepasst. Was bislang galt und ab heute neu ist.

Am 22. Dezember hat der saarländische Ministerrat eine neue Corona-Verordnung für das Saarland beschlossen. Die ersten Änderungen sind bereits seit dem 23. Dezember in Kraft, weitere Beschränkungen gelten ab dem 28. Dezember.

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Personen, die in den letzten drei Monaten wegen gesundheitlicher Gründe nicht geimpft werden konnten, sind von den Beschränkungen ausgenommen.

Neue Corona-Regeln an Hochschulen im Saarland

Das 2G-Optionsmodell für Präsenzveranstaltungen an Hochschulen wird ergänzt: Für Studierende, die keinen 2G-Nachweis erbringen, muss die Teilnahme am Lehrbetrieb seitens der Hochschulen in digitaler Form ermöglicht werden.