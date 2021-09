Pandemie-Statistik für den Regionalverband : 87 neue Coronafälle – ein weiterer Todesfall

Saarbrücken (red) Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet 87 neue Coronafälle und einen weiteren Todesfall (Stand: 1. September, 16 Uhr). Am Montag starb eine 67-jährige Patientin, die positiv auf das Corona getestet war.

Sie ist der 477 Mensch im RV, der an oder mit Corona starb. Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt auf 99,3. Die maßgebliche Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) kann davon abweichen. Für den Mittwoch lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den RV bei 95,6. Aktuell sind 609 Menschen im RV mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 334 in Saarbrücken, 74 in Völklingen, 42 in Püttlingen, 39 in Heusweiler, 35 in Riegelsberg, 26 in Quierschied, 23 in Sulzbach, 18 in Kleinblittersdorf, 11 in Großrosseln und 7 Friedrichsthal in. Bei elf der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen wurde die besonders ansteckende Delta-Variante festgestellt. Seit die Pandemie die Region erreichte, gab es dort 17 212 bestätigte Fälle, 9754 in Saarbrücken, 7458 in den neun Umland-Kommunen.