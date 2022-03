Das gilt in Restaurant, Schule und Supermarkt : Corona-Regeln nach dem 2. April: Wo Test- und Maskenpflicht im Saarland weiter gelten (mit Bildergalerie)

Update Saarbrücken Die Landesregierung im Saarland will nicht auf die umstrittene Hotspot-Regelung im Infektionsschutzgesetz zurückgreifen. Damit fallen am Sonntag Regeln wie 3G, Maskenpflicht und Kapazitätsgrenzen. Welche Maßnahmen trotzdem bestehen bleiben.

Ein Antrag mehrerer Bundesländer, das Infektionsschutzgesetz erneut zu ändern, ist bei den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder am Montag (28. März) abgelehnt worden. Die Bundesländer können weitreichende Corona-Maßnahmen nur noch in sogenannten Corona-Hotspots umsetzen. Die saarländische Landesregierung verständigte sich am Dienstag darauf, die Hotspot Regelung vorerst nicht anzuwenden.

Corona-Regeln im Saarland enden

Somit laufen nach über zwei Jahren Corona-Pandemie am Samstag, 2. April, nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen im Saarland aus. So werden ab dem 3. April Impf-, Test- und Genesungsnachweise im öffentlichen Leben obsolet. In Schulen, Universitäten, Kirchen, Restaurants, Bars, Diskotheken, Schwimmbädern, Kinos, beim Friseur, im Fitnessstudio, im Theater, Geschäften und Supermärkten bedarf es keiner Maske und keines Impfnachweises oder Coronatests mehr. Nur noch in Ausnahmefällen muss überhaupt noch eine Maske getragen werden. Beschränkungen für öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich fallen ebenfalls weg. Auch für private Feiern wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstage gelten keine Einschränkungen mehr.