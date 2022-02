„Neue City Ost“: Digitale Bürgerbeteiligung : Viele Ideen für einen attraktiven Saarbrücker Osten

Blick auf den Osthafen und einen Teil der Daarler Wiesen. Im Hintergrund das Rhenania-Gebäude und das Silo am Saar-Altarm. Das Gebiet soll entwickelt werden. Foto: Marco Kany

Saarbrücken Wie sollen der Saarbrücker Osthafen und sein Umfeld städteplanerisch entwickelt werden? Wie lässt sich das Gebiet für Gewerbe, Kultur, Freizeit und Wohnen erschließen? Bei einem digitalen Forum konnten Interessierte dazu mehr erfahren, Ideen, Wünsche und Kritik äußern.

Die Entwicklung des Saarbrücker Ostens – das ist mehr als der Ausbau des Osthafens zu einem Kultur- und Freizeitort. Dafür gibt es schon einige Ideen und Planungen. Bei der Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung, zu der Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Donnerstag digital eingeladen hatte, ging es nun um ein noch viel größeres Gebiet: Die „Neue City Ost“ erstreckt sich von den Daarler Wiesen über den Osthafen und den Bereich am Saar-Altarm ums Silo und das Rhenania-Gebäude bis hin zum brachliegenden Gelände der ehemaligen Becolin-Fabrik stadteinwärts sowie Flächen beidseitig der Brebacher Landstraße stadtauswärts. Integriert werden sollen auch das Gelände des abgerissenen „Möbel Martin“, die Ausgrabungsreste am Römerkastell sowie das Areal um das neu gebaute Möbelhaus.

Viele Millionen Euro und Investoren werden nötig sein, um das „urbane Potenzial“ dieses Areals zu heben und es zu einem attraktiven Quartier zu machen, stellte der Oberbürgermeister zu Beginn klar. Dessen Herz soll am so genannten Kulturufer am Silo schlagen, jetzt bereits ein „urbanes Kleinod“, stellte Conradt dar. Damit Städtebau-Fördermittel dafür von Bund und Land fließen, braucht es ein „Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK) – auf der Basis einer solchen Anhörung der Öffentlichkeit. Für einige Teilbereiche existieren bereits eigene ISEKs (zum Beispiel ISEK „Zukunft Stadtgrün“), auf deren Grundlage Planungen laufen.

Info Bürgerbeteilung bei der Stadtplanung Grundlage für das Groß-Projekt „Neue City Ost‟ ist ein so genanntes (weiteres) „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ (ISEK). Damit Fördermittel fließen, muss es eine Bürgerbeteiligung in Form dieses ISEKs geben. Aufbauend auf bereits bestehenden und beschlossenen Planungen für den Osthafen soll ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für das gesamte Gebiet entwickelt werden. Acht Teilbereiche sollen entwickelt und miteinander verzahnt werden: Der Osthafen und die St. Arnualer Wiesen, das Kulturufer mit Silo und Rhenania-Gebäude, das Römerkastell, die so genannte „Römerstadt“ am Fuße des Halbergs, ein Teilgebiet entlang der Brebacher Landstraße, der alte und der neue Möbel Martin-Standort, der Ostrand mit dem Becolin-Gelände. Ausführliche Infos: www.saarbruecken.de/osthafen

„Dieser Austausch soll die Basis sein für weitere Gespräche“, gab Conradt das Ziel vor. Rund 150 interessierte Bürgerinnen und Bürger, Eigentümern, Investoren aber auch Kultur- und Gewerbetreibende diskutierten zwei Stunden lang engagiert.

Zum Einstieg informierte das beauftragte Planungsbüro MESS über den Stand der Dinge und die Gegebenheiten vor Ort in den acht Teilbereiche, um die es geht. Es gebe zwar „zahlreiche prägende Bauten“ (Silo, Rhenania-Gebäude, Möbelhaus, Juris-Neubau), aber keine Silhouette“, bemängelte Stadtplaner Henning Stepper. Viele Flächen würden schlecht oder gar nicht genutzt (Brebacher Landstraße), seien teils verwahrlost. Die Herausforderung: Die Flächen „ordnen“, klare Übergänge zwischen Freiräumen und urbanem Raum schaffen, eine neue Bebauungsstruktur entlang der Brebacher Landstraße umsetzen und dem Quartier ein „markantes“ Gesicht geben – vor allem am Wasser, am Kulturufer. Dort betreibt der Verein „Sektor Heimat“ seit einigen Jahren das Silo als Ort für Kunst und Kultur. Nicht nur für die Jugendkultur ist er ein Magnet. Gemeinsam mit der Firma Greencells will der Verein das Rhenania-Hochhaus von der Stadt kaufen und das Gebiet unter dem Motto „Kulturgut Ost“ zu einem innovativen Kulturzentrum mit Hafenbühne und interessanter Gastronomie weiterentwickeln. Im April soll entschieden werden, wer das Rhenania-Gebäude bekommt. „Es geht dabei um das beste Konzept, nicht den höchsten Verkaufspreis“, stellte Uwe Conradt klar.

Um dessen Nutzung sowie Ideen und Pläne zur Gestaltung der entstehenden Freizeitinsel im Altarm und Freizeitmöglichkeiten in den Daarler Wiesen (Liege- und Spielflächen, Flachwasserbereiche) drehte sich ein großer Teil der Diskussion unter den Teilnehmern per Chat und live. Hausboot-Besitzerin Dorothee Wiebe warb darum, den Osthafen und den Saar-Altarm attraktiv zu gestalten, den Zugang zum Wasser so einfach wie möglich zu machen, auch für Wassersportler und Bootsbesitzer. Weitere Diskutantinnen betonten das Potenzial der Ausgrabungen am Römerkastell gleich hinter dem Kulturufer, das vielen völlig unbekannt sei und auch touristisch erschlossen werden sollte. Soll es in dem neuen Quartiert auch einen Platz für Wohnmobile geben? Ist das ökologisch vertretbar und wenn ja, wo?

Intensiv wurde auch die Möglichkeit des Wohnens im Quartier diskutiert. Wohnbebauung in einigen als Gewerbegebiete definierten Bereichen nicht völlig auszuschließen, dafür warben mehrere Teilnehmer. „Wohnen und Arbeiten“ – das würde in vielen innovativen urbanen Quartieren anderer Städte bereits umgesetzt. Christian Schreiner vom Stadtplanungsamt stellte jedoch klar, dass dafür Bebauungspläne geändert werden müssten und strenge Lärmschutzvorgaben einzuhalten seien, was die Ausweisung als so genanntes „Mischgebiet“ erschwere. Allerdings habe man das Becolin-Fabrikgelände bereits dementsprechend umplanen können, so dass dort Wohnen und Gewerbe möglich sein werden. Dort geht es zurzeit trotzdem nicht voran.

Das Thema Mobilität – Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr – war auch in dieser Veranstaltung zur modernen Stadtplanung Thema. Thomas Fläschner vom Fahrradclub (ADFC) mahnte an, dass das Quartier besser für den Fahrradverkehr angebunden werden müsse. Er wünscht sich Unterführungen statt einer Brücke an der Ostspange. Dass dies alles zwar wünschenswert, aber eben auch teuer sei, darauf wies der Oberbürgermeister hin, der allerdings betonte, dass die Stadt den Fahrradweg am Leinpfad ausgebaut habe.

Das Gebiet diesseits und jenseits der Brebacher Landstraße attraktiv zu machen, zum Beispiel für die Ansiedlung von Start-ups und anderem Gewerbe, wurde ebenfalls diskutiert. Dort gebe es reges Interesse an einer Neuentwicklung, der Bebauungsplan sei in der Aufstellung. Ähnliches gilt für die so genannte „Römerstadt“ am Fuße des Halbergs/nördliche Mainzerstraße. Wohnbebauung soll es dort aber nicht geben.