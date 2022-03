Rechtspsychologin Agata Schubert : Neue Landesbeauftragte für kindgerechte Justiz und Opferschutz

Saarbrücken Sie soll das Justizsystem für die besonderen Belange von minderjährigen Opfern sensibilisieren und Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen: die neue Beauftragte für kindgerechte Justiz und Opferschutz im Saarland. Um den Opferschutz zu stärken, hat das Saarland am Dienstag zudem zwei Bundesratsinitiativen auf den Weg gebracht.

Das Saarland hat seit 1. Februar eine Landesbeauftragte für kindgerechte Justiz und Opferschutz. Das gab Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU) am Dienstag bekannt. Mit der ehrenamtlichen Aufgabe ist die Rechtspsychologin und Diplom-Juristin Agata Schubert betraut worden. Sie ist nun im Justizministerium zentrale Anlaufstelle für Minderjährige und deren gesetzlichen Vertreter, soweit diese Beteiligte oder Betroffene gerichtlicher Verfahren sind, sowie für Opfer von Straf- und Gewalttaten und ihnen nahestehende Personen. Sie soll insbesondere Minderjährige sowie Opfer von Straftaten unterstützen und ihnen Informationen über ihre Rechte geben. Außerdem soll sie die Kooperation der Kinder- und Jugend- sowie Opferhilfeeinrichtungen untereinander fördern und Hilfsangebote Dritter bündeln. Ferner wird sie das Justizministerium in Sachen kindgerechter Ausgestaltung der Justiz und des Opferschutzes beraten und an einem entsprechenden Fortbildungsangebot arbeiten.