EU-weites offenes Vergabeverfahren im Regionalverband Saarbrücken : Neue Schul-Reinigung zu Ungunsten des Personals?

Saarbrücken Führt der mögliche Wechsel von Gebäudereinigungsfirmen an weiterführenden Schulen im Regionalverband zu schlechteren Bedingungen oder gar Jobverlust? Gewerkschaften befürchten das, die Behörden verteidigen das Vorgehen dagegen.

Der Sauberkeit und Hygiene in den Schulen kommt gerade in Corona-Zeiten wachsende Bedeutung zu. So gibt alleine der Regionalverband Saarbrücken rund 4,9 Millionen Euro pro Jahr für die Unterhalts- und Grundreinigung in seinen 42 weiterführenden Schulstandorten im Verbandsgebiet aus. Jetzt startet an 18 dieser Schulen (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, Berufsbildungszentren, Förderschulen) in Saarbrücken, Völklingen und im Köllertal nach fünf Jahren ein neues EU-weites offenes Vergabeverfahren für die Schulreinigung, mit dem sich der Regionalverbandsausschuss am Donnerstag (5. Mai) in nicht öffentlicher Sitzung beratend befasst. Der mögliche Wechsel von Gebäudereinigungsfirmen mit eventuell schlechteren Bedingungen oder gar Jobverlust für die bisherigen überwiegend weiblichen Reinigungskräfte könnte dabei für Unmut sorgen, doch wischt die Regionalverbands-Pressestelle erst mal alle Bedenken vom Tisch.