Bauvorhaben am Staden Nachbarschaft am Staden rebelliert gegen Baulücken-Bebauung

Wenn Baulücken in bereits verdichteten Stadtvierteln neu bebaut werden sollen, ist die Nachbarschaft oft alarmiert. So auch am Saarbrücker Staden. Dort sorgte zuletzt ein moderner Neubau zwischen zwei denkmalgeschützten Villen für Aufregung und viel Kritik (wir berichteten). Nur ein paar Häuser weiter (Am Staden 17) soll nun ebenfalls neu gebaut werden: auf einem parkähnlichen Grundstück an der Ecke Staden/Geibelstraße.