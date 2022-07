Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Sonnenberg in Saarbrücken : Ein Neubau, der auf Probleme aufmerksam macht

Der Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Sonnenberg in Saarbrücken hat rund 13 Millionen Euro gekostet und soll einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungsstruktur im Saarland leisten. Foto: David Lemm

Saarbrücken Auf dem Saarbrücker Sonnenberg ist am Freitag ein 13 Millionen Euro teurer Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet worden. Bei der Feierstunde fielen nicht nur wohlfeile, sondern auch kritische Worte.

Am Freitagnachmittag ist auf dem Sonnenberg mächtig was los. Einweiser zeigen den rund 200 Besuchern den Weg zum Parkplatz vor dem prächtigen Neubau, der eingeweiht wird. Beim Eintreten ins Gebäude erschallt laute Musik. Bereits beim Gang durch den Innenhof erhascht man einen ersten Eindruck von dem modernen zweigeschossigen Gebäude mit seinen insgesamt 204 Räumen. Mit 39 stationären und 15 tagesklinischen Plätzen soll die Klinik einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungsstruktur im Saarland leisten. Die Baukosten betrugen rund 13 Millionen Euro.

Auf dem asphaltierten Hof zwischen Tagesklinik, Ambulanz und Waldrand ist die Festmeile: Eine Hüpfburg, ein Eisstand, ein Zelt mit allerlei Köstlichkeiten sowie kalten Getränken. Die sind auch dringend nötig, denn Schatten ist rar gesät, wie die Direktorin Andrea Dixius in ihrer Rede scherzend bemerkt.

Doch der heiße Nachmittag beginnt mit einer Tanzeinlage zum Sommerklassiker „Macarena“. Das Publikum klatscht und schwingt mit zur wohlbekannten Choreographie der Truppe, die aus Patienten, Angestellten und Lehrern besteht. „Nun ist es soweit, ich möchte mich bei allen bedanken, die so geschuftet haben“, sagt Bernd Mege, der Geschäftsführer der Saarland Heilstätten GmbH (SHG). In seiner Rede zeichnet er die Ereignisse vom folgenreichen Starkregen 2018 nach, der den ehemaligen Standort des Gebäudes in Kleinblittersdorf verwüstete, bis zum heutigen Tag nach. Dass es ohne die vielen anwesenden Unterstützer aus Politik und Wirtschaft, die er einzeln begrüßt, nicht gegangen wäre und „wir eine Lösung gefunden haben, ist ein Applaus wert“, freut er sich.

Saar-Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) erachtet als neuer Minister die Eröffnung zwar einerseits als „angenehme Arbeit, die andere vorbereitet haben“. Aber andererseits „sollte sie uns ein Anlass sein, über das ein oder andere Problem nachzudenken, da die Zahlen psychisch erkrankter Jugendlicher, die behandelt werden müssen, ansteigen“, gibt er zu bedenken, bevor er grundsätzliche, die Gesellschaft betreffende Fragen aufwirft. Da der Staat Antworten geben müsse, „sollte uns die Prävention besonders wichtig sein“, betont er und bekommt dafür Applaus.

Auch Peter Gillo, Direktor des Regionalverbandes Saarbrücken und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Saarland-Heilstätten GmbH, schlägt in seiner Rede kritische Töne an. Doch zunächst findet er schöne Worte für den aus seiner Sicht gelungenen Neubau. Er sei „ein Adlerhorst im geschützten Raum am Sonnenberg. Durch die Naturnähe eine Oase der Versorgung für unsere jungen Patienten.“ Ähnlich wie sein Vorredner plädiert Gillo für eine Verzahnung von Jugendhilfe mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP) und dem Vermeiden von sogenannten Drehtüreffekten. Dass das bereits schon länger in der Kritik stehende DRG-System (Abrechnungssystem) sich zwanghaft an Effizienz orientiere, habe dazu geführt, dass „wir deshalb an einem Punkt sind, an dem die Patienten vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, wie es sein sollte“. Er erntet dafür großen, lautstarken Zuspruch „Dass er das sagt, finde ich mutig und gut“, bemerkt eine SHG-Mitarbeiterin.

„Für mich schließt sich ein Kreis, der vor 14 Jahren bei der SHG begonnen hat. Das waren meine 14 schönsten Jahre. Denn das ist ein toller Konzern mit tollen Mitarbeitern. Das war mein kleiner Werbeblock“, begrüßt Chefärztin Eva Möhler die Anwesenden und bekommt tosenden Applaus. „Jugendliche gehören nicht an den Rand, sondern in die Mitte der Gesellschaft“, sagt sie, bevor sie sich bei den „großartigen Menschen“ bedankt, die diesen „schönen, sicheren, geborgenen und ruhigen Ort mit ihrem Blut, ihrem Schweiß und ihren Tränen“ aufgebaut haben, damit „ihr gesund und glücklich werdet“.