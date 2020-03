Saarbrücken : Frauennetzwerk stellt seine Arbeit für Migrantinnen vor

Saarbrücken Die Macherinnen des Projektes Minet Saar präsentieren zum Internationalen Frauentag ihr Mentoring-Konzept. Seit sieben Jahren gibt es Tandems, in denen Migrantinnen erfahrene Beraterinnen, die Mentorinnen, an ihrer Seite haben und so ihr Potenzial bei der Jobsuche nutzen können.



Ein Workshop in der FrauenGenderBibliothek Saar, Großherzog-Friedrich-Straße 111, informiert am Dienstag, 17. März, von 18 bis 20 Uhr, wie weitere Frauen Teil des Mentorinnen-Pools werden können. Auch sie können einer Migrantin helfen, ihr Potenzial auf dem Arbeitsmarkt und im Alltag zu erschließen. Der nur für Frauen vorgesehene Workshop ist kostenlos.