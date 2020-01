Fortbildung : In St. Johann gibt es Tabletkurse für Senioren

St. Johann Das Netzwerk „Gute Nachbarschaft Unterer Rotenbühl“ und das Haus am Steinhübel der Kreuznacher Diakonie organisieren mit der Landesmedienanstalt Tabletkurse für Senioren. Es gibt Anfängerkurse und Themenkurse für Fortgeschrittene.

Die einzeln buchbaren Themenkurse sind für erfahrene Tabletbesitzer. Der Kurs „Sicher Einkaufen und Bezahlen mit Tablets“ ist am 29. April bzw. 6. Mai, der Kurs „Kultur & Reisen per App“ am 13. bzw. 27. Mai. Die Geräte für die kostenlose Fortbildung werden zur Verfügung gestellt. Die Kurse beginnen jeweils um 15 Uhr im Haus am Steinhübel.