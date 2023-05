Nach Umbau Das bietet der neue Netto-Markt in Saarbrücken

Seit Januar war die Netto-Filiale in Alt-Saarbrücken geschlossen, mit schwerem Gerät wurde das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergerissen, dann der Wiederaufbau, jetzt erstrahlt alles in neuem Glanz, und es geht wieder los: An diesem Donnerstag um Punkt 7 Uhr öffnet der Lebensmittelmarkt in der Gersweiler Straße unweit des Schwimmbades Calypso nach Komplett-Umbau wieder seine Schiebetüren.