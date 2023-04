„Mehr Bäume Jetzt“ Buchen, Eichen, Fichten und Kiefern: Mehr als 5000 Jungbäume in Saarbrücken verschenkt

Wer einen Baum in seinem Garten pflanzen möchte, kauft diesen oft teuer beim Gärtner. Doch nicht immer muss man die Pflanzen teuer bezahlen. Die Organisation „Mehr Bäume Jetzt“, die ursprünglich aus den Niederlanden kommt, verschenkte am Mittwoch auf dem Parkplatz vor der Saarlandhalle in Saarbrücken mehr als 5000 Jungbäume an Privatpersonen.