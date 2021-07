Premieren auf Freilichtbühne : Naturbühne Gräfinthal startet mit „Pettersson und Findus“ in die Saison

Daria Weller als Kater Findus und Markus Fillgraff als Pettersson proben auf der Naturbühne GRäfinthal das Stück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“, das am Sonntag Premiere hat. Foto: BeckerBredel

Mandelbachtal Die Pandemie und Hochwasserschäden machten der Naturbühne Gräfinthal schwer zu schaffen. Jetzt geht es am Freitag wieder los – unter anderem mit dem Kinderbuchklassiker „ Pettersson und Findus“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

Die Naturbühne Gräfinthal und ihre Kinderstücke bereichern den Sommer seit Jahrzenten und machen das Freilufttheater zu einer beliebten Adresse für ein Familienwochenende. Die Corona-Pandemie hat es der Naturbühne nicht leicht gemacht, und nach Hochwasserschäden durch Starkregen kam die Zwangsschließung. „Jetzt geht es endlich weiter“, sagt der Vorsitzende des Kulturvereins Bliesmengen-Bolchen, Michael Nagel. Er sieht den Verein gerettet. Man hatte schon intensiv über Notspielpläne und Ausweichhallen nachgedacht. Aber inzwischen gab es die Generalprobe zu „Pettersson und Findus“ in der Originalkulisse der Naturbühne und der Spielplan für die Saison steht ebenfalls. 15 Aufführungen wird das Kinderstück haben, Karten kann man ab sofort für alle Termine vorbestellen. Erste Termine sind schon ausverkauft.

Letzteres liegt auch an der begrenzten Zuschauerzahl, nur 300 der 1490 Plätze dürfen belegt werden. „Im Schnitt kommen 900 bis 1000 Zuschauer, wir liegen also etwas unter einem Drittel. Trotzdem bleiben unsere Preise familienfreundlich und werden nicht angehoben“, sagt Nagel. Der Verein könne mit den Einnahmen seine Existenz sichern, man habe jetzt eine Perspektive. Zusatztermine werde es aber keine geben. Und in eine Halle werde man nicht ausweichen, zudem seien die jetzt veröffentlichten Spieltage abschließend.

Die Spielsaison 2021 startet am diesen Wochenende. Am Sonntag, 18. Juli, steigt in Gräfinthal Premiere von „Pettersson und Findus“ – einem Stück, dass wenige Schauspieler und wenig Kulisse benötigt. Hauptdarsteller sind in Doppelbesetzung Markus Fillgraff und Thosten Dincher (als Pettersson) sowie Daria Weller und Yolanda Stabel (als Kater Findus). Fillgraf ist Globus-Projektmanager, Weller Lehramtsstudentin, beide sind Urgesteine im Ensemble der Naturbühne. Fillgraf war schon mit sechs Jahren Komparse, Weller ist seit 17 Jahren dabei. „Ich habe im Fernsehen die ,Pettersson und Findus’-Serie geschaut, und heute sehe ich sie wieder mit den Nichten, und jetzt spiele ich den Kater mit dem bei mir üblichen Lampenfieber – aber ich freue mich sehr auf die Premiere“, sagt die junge Frau. Direkt nach dem Start singt sie mit dem Publikum.

Die Bühnenfassung der „Abenteuer von Pettersson und Findus“ zeigt eine bunte Mischung der beliebtesten Geschichten mit dem aufgeweckten Kater und dem liebevollen Alten: Findus will eine Pfannkuchengeburtstagstorte; der singende Caruso beeindruckt die Hühner, und auf den Fuchs wartet ein Feuerwerk. Die Premiere von „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ findet am Sonntag um 16 Uhr statt.

Zuvor wird in diesem Jahr schon für Erwachsene die Komödie „Landeier“ zu sehen sein. Der Inhalt: Peter, Markus und Paul sind verzweifelt. Trotz zahlreicher Versuche bleiben die drei Jungbauern aus Bliesmolchbach einsam. Mit Feldern, Vieh und Traktoren allein sind die Freunde nicht mehr zufrieden. Zusammen mit Nickel, dem Wirt der einzigen Kneipe im Ort, planen sie die Suche nach der passenden Partnerin. Lieber über Kontaktanzeigen? Partnervermittlung? Oder etwa über das Internet? Als dann fremde Frauen in Bliesmolchbach auftauchen, fällt die Suche ganz anders aus, als es sich die Männer zu Anfang erträumt hatten. Die Premiere von „Landeier“ findet am Freitag, 16. Juli, um 20:30 Uhr statt.

Um spielen zu dürfen, hat der Kulturverein ein Hygiene-Konzept erarbeitet. Zuschauer sollten für ihren Theaterbesuch unter anderem folgende Bedingungen beachten: Karten müssen vorab online über die Webseite der Naturbühne Gräfinthal reserviert werden. Die Kontaktdaten von jedem Besucher müssen erfasst werden. Auf dem gesamten Gelände besteht Maskenpflicht. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Alle Besucher ab 6 Jahren benötigen einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden). Ausgenommen sind vollständig Geimpfte und Genesene.