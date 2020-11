Selbstmord : Nationalspieler Robert Enke litt unter Depressionen

info

Robert Enke starb am 10. November 2009 im Alter von 32 Jahren. Er spielte zuletzt für Hannover 96, davor trug der Torhüter unter anderem das Trikot des FC Barcelona, von Benfica Lissabon, Borussia Mönchengladbach, CD Teneriffa und Fenerbahce Istanbul.

Für die deutsche A-Nationalmannschaft kam Robert Enke, der am 24. August 1977 in Jena geboren wurde, in acht Spielen zum Einsatz. In der Jugend spielte er bei der BSG Jena und beim FC Carl Zeiss Jena – damals zeitweise auch als Feldspieler.

Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke an einem Bahnübergang im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge-Eilvese in der Nähe seines Wohnortes das Leben. Zwei Tage zuvor hatte er am 12. Bundesliga-Spieltag beim 2:2 zuhause gegen den Hamburger SV für Hannover 96 das Tor gehütet.