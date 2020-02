Fastnacht im Saarland : Narrenschau 2020 auch ohne Putzfrau Gretel fast ausverkauft

St. Ingbert/Saarbrücken Auch ohne den traditionellen Auftritt der CDU-Bundeschefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer als „Putzfrau Gretel“ im Karneval ist die „Saarländische Narrenschau 2020“ am nächsten Sonntag in der Industriekathedrale Alte Schmelz in St. Ingbert schon so gut wie ausverkauft.



Zu der närrischen Fernsehfastnachtssitzung des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) werden angeführt vom Prinzenpaar des Jahres Nicolas I. und Carina I. aus Neunkirchen wieder mehr als 40 Prinzenpaare und viele Akteure aus der Fastnachts-Elite des Saarlandes sowie mehr als 1000 Besucher erwartet, teilte der Sprecher des VSK-Medienausschusses, Peter Schuh, mit. Auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sowie etliche andere Landes- und Bundespolitiker haben ihre Teilnahme zugesagt.

Sitzungspräsident Stefan Regert führe am Sonntag 9. Februar ab 17.11 Uhr in der Alten Schmelz St. Ingbert durch das närrische Programm mit farbenfrohen und phantasiereichen Marsch- und Show-Einlagen der Saar-Spitzengarden, Musik- und Gesangsdarbietungen sowie pointierten Büttenreden. Mit dabei seien unter anderen die langjährigen und amtierenden Saarlandmeister im Gardetanz, die „Grün-Weiße-Funken“ von der Karnevalsgesellschaft Humor 1878 Merzig, ferner „De Wuschd“ (Klaus Reichard vom Karnevalsverein „Alleh Hopp“ Spiesen) als Garant für die Lachmuskeln, das mehrfach preisgekrönte Männerballett der Karnevalsgesellschaft „Rot-Weiß“ Losheim sowie die Gesangsgruppe Tinnitus vom Karnevals- und Kulturverein Wellesweiler. Diese Gruppe habe kürzlich beim „Faasend-Beatz“ in Schiffweiler den Saal gerockt und die Halle zerlegt., erklärte Schuh.