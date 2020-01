Narrenempfang beim Ministerpräsidenten : Narren stürmen die Staatskanzlei und wollen Geld

Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans übergibt die Staatskanzlei an 350 Karnevalisten.

Die Böllerschüsse aus der Kanone des Lauterer Kanoniere aus Saarlouis-Fraulautern haben den saarländischen Ministerpräsidenten beeindruckt. „Natürlich ist es eure Staatskanzlei“, so kapitulierte Landesvater Tobias Hans (CDU) am Sonntag vor 350 Karnevalisten – aus 110 der insgesamt 173 Vereine, die im Verband der Saarländischen Karnevalsvereine (VSK) organisiert sind. „Was soll ich auch sonst sagen, bei dem Geschoss vor der Türe“, so Hans weiter. Aber auch die Fastnachter selbst beeindrucken ihn immer wieder: „Die Ministerpräsidenten hier kommen und gehen, die Karnevalisten bleiben bestehen.“ Er sei bereits der siebte im Amt, der die von Franz-Josef Röder 1969 begründete Tradition fortführt.