Nachruf : Karnevalist und Journalist mit Herz

Ommersheim/Saarbrücken Heinz Kölling war bei der „Saarbrücker Zeitung“ der „kö“. So lautete nicht nur das redaktionelle Kürzel von Heinz Kölling, dem langjährigen Ressortleiter der Seite „Blick in die Welt“, nein, „kö“ war auch sein Rufname unter Kollegen.

Kölling kannte nicht nur die journalistischen Regeln und die ethischen Gebote des Persönlichkeitsschutzes und der Meinungsfreiheit, sondern auch die ökonomischen Bedingungen von Verlagen und die Tücken von Tarif- und Gehaltsverhandlungen. So konnte sich der angenehm-zurückhaltende „kö“ bei inhaltlichen Qualitäts- und Gewichtungsdebatten in Redaktionskonferenzen durchaus in einen unnachgiebigen Streitpartner verwandeln. 1991, nach 44 Jahren Redaktionszugehörigkeit, schied „Kö“ aus der Saarbrücker Zeitung aus, nach einer für damalige Zeiten typischen Karriere ohne Brüche.