Aus den Vereinen : Vereinsnachrichten aus dem Regionalverband

Das tut sich demnächst in Vereinen der Region.

Die NKV Friedrichsthal weist hin auf seine Kappensitzungen am Samstag, 8. Februar, und Samstag, 15. Februar, im Rathas Friedrichsthal. Im Rathaus ist auch Kinderfastnacht am Sonntag, 23. Februar. Karten für die Kappensitzungen kosten zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Der Eintritt zur Kinderfastnacht kostet drei Euro. Der Vorverkauf ist am Samstag, 18. Januar, von 14 bis 15 Uhr im Gasthaus „Zum Heinz“, Saarbrücker Straße 90. Restliche Karten gibt es ab Dienstag, 21. Januar, im Salon Klär, Saarbrücker Straße 71.

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Köllerbach lädt zu einem Vortag des Bezirksverbandes der Gartenbauer ein: „Alte Hausmittel wieder neu entdeckt“. Sie gelten als sanfte Alternative zur Schulmedizin. So habe sich die Nasenspülung gegen Erkältungen bewährt. Referentin: Anette Georg hält ihren Vortrag am Dienstag, 28. Januar, ab 18 Uhr im Vereinsheim des OGV Köllerbach, In der Schäferei.

Das zwölfte Knutfest in Göttelborn beim Pensionärsverein an der Martinshütte ist am Sonntag, 19. Januar. Um 15 Uhr geht’s los. Es gibt Glühwein, Rostwürste, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen und einen Tannenbaumweitwurf-Wettbewerb. Das Verbrennen der Weihnachtsbäume beginnt um 17 Uhr.

Die Nabu-Ortsgruppe Fechingen-Kleinblittersdorf bietet einen Obstbaumschnittkurs. Am Samstag, 15. Februar, geht es ab 9.30 Uhr um das Wichtigste über den Erziehungs-, den Erhaltungs- oder den Verjüngungsschnitt. Treffpunkt ist der Fechinger Schwimmbadparkplatz direkt hinter der Brücke rechts.