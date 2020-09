Themen, Namen und Termine : Nachrichten und Termine aus Vereinen im Regionalverband

Der Gartenbauverein Dudweiler sagt Erntedankfest 2020 ab. Wegen der Abstandsregeln und der Hygienebestimmungen infolge der Corona-Bestimmungen sei das Fest in der gewohnten Form nicht möglich.

Der Erntedank-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Dudweiler-Herrensohr ist ungeachtet dessen wie angekündigt am Samstag, 26. September, ab 14.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche.

Der TC Halberg Brebach hat seine Mitgliederversammlung am Mittwoch, 23. September, ab 19 Uhr in der Tennishalle. Dort sei genügend Platz, um die Corona-Auflagen und insbesondere das Abstandsgebot einzuhalten. In diesem Jahr sind Vorstandswahlen. Neben den Regularien geht es am Mittwoch um wichtige Vorhaben wie die neue energiesparende LED-Beleuchtung. Außerdem schlägt der Vorstand eine Erhöhung des Mitgliedsbetrages vor.