Aus dem Vereinsleben :

Der TV Bildstock startet Kurse. Ab Mittwoch, 14. August, ist in der Turnhalle der Hoferkopfschule von 17 bis 18 Uhr Body-Fit zum Stärken von Bauch, Beinen, Po und Kreislauf. Für Nichtmitglieder gibt es Zehnerkarten.

Mitglieder machen ohne Zuzahlung mit. Am selben Tag folgt in der Turnhalle von 18.30 bis 19.30 Uhr der Zumba-Gold-Kurs. Er ist auf Senioren und Anfänger zugeschnitten. Auch hierfür gibt es Zehnerkarten. In beide Kurse ist der Einstieg jederzeit möglich.

Infos bei Instructor Juliana Simson, Tel. (0 68 97) 8 70 67, j.simson@onlinehome.de

Die Naturfreunde Sulzbach feiern Sommerfest am Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt). Ab 15 Uhr startet am Naturfreundehaus In der Hohl das Programm. Das Duo „Saarspatzen“ tritt um 17.30 Uhr auf. Auf der Spielwiese erwarten die Kinder viele Überraschungen und Clownin „Petronella“. Bereits um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Die Grillhütte ist ganztägig geöffnet.

Die Tanzsportabteilung (TSA) Quierschied im TV Quierschied startet ab Mittwoch, 4. September, von 20 bis 21.30 Uhr einen Anfängerkurs Tanzen für Standard und Lateintänze. Lizenzierte Trainer leiten den Kurs in der Jahnturnhalle.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter (0 68 97) 7 57 49.

Die CDU Wehrden bietet eine Tagesfahrt nach Koblenz. Abfahrt ist am Samstag, 31. August, um 6.50 Uhr am Masselgarten in Geislautern, um 7 Uhr an der Tankstelle Kaufland und um 7.15 Uhr an der Kirche St. Hedwig. Die Rückreise beginnt gegen 15.30 Uhr. Kosten: 30 Euro einschließlich Frühstück.

Anmeldung bei Wolfgang Albert, Tel. (0 68 98) 2 67 25, bei Dominik Gregorius, Tel. (01 76) 84 01 74 68 oder per Mail an: dominikgregorius@yahoo.de.