Vereinsnachrichten : Vereinsnachrichten

Die Karnevalgesellschaft Ka-Ju-Ka Hühnerfeld lädt zum Laufen und Walken rund um Hühnerfeld am Samstag, 15. Juni, ab 17.11 Uhr. Die Strecke ist 5,5 Kilometer lang. Es ist dieses Jahr bereits die elfte Auflage dieser närrischen Veranstaltung.

Läufer, Walker und Gruppen sind herzlich willkommen. Um 16.45 Uhr gibt es auch wieder einen 400 Meter-Minilauf für Kinder bis 9 Jahre. Start und Ziel ist in Hühnerfeld vor der Sparkasse. Anmeldungen zu allen Läufen sind ab 15 Uhr im Martin-Luther-Haus möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ka-ju-ka.de oder per E-Mail an lauf@ka-ju-ka.de