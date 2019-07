Vereinsnachrichten :

Der Sozialverband VdK, Ortsverband St. Johann, feiert am Donnerstag, 15. August, ab 15 Uhr im Bistro Kunstwerk Malzeit an der Scheidter Straße Sommerfest und veranstaltet am Samstag, 5. Oktober, eine Tagesfahrt zum Herbst- und Kürbismarkt in Bad Bergzabern.

Anmeldungen und Infos unter Tel. (06 81) 81 26 63.

Die Theatergruppe Ü 50 der Volkshochschule sucht Verstärkung. Ende 2014 rief Brigitte Thul vom Verband Saarländischer Amateurtheater mit dem ehemaligen Sulzbacher Kulturamts- und VHS-Leiter Dieter Staerk die Gruppe ins Leben. Seither probt sie mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Salzbrunnenhaus. Wer mitmachen möchte, sollte einfach hinkommen.

Weitere Auskünfte bei Brigitte Thul, Telefon (06 81) 93 81 57 56.

Der Ortsverband St. Arnual der Arbeiterwohlfahrt lädt für Mittwoch, 24. Juli, ab 11 Uhr zum Sommerfest in die Scharnhorstraße ein. Ab 12 Uhr gibt es herzhafte Speisen sowie Kaffee und Kuchen.

Die Katholischen Frauen St. Josef Bildstock sehen am Samstag, 17. August, in Gräfinthal „Kohlhiesels Töchter“. Nicht nur Mitglieder können dabei sein. Der Bus fährt um 17.30 Uhr am Ostschacht los. Im Preis von 20 Euro sind Fahrt und Eintritt enthalten.

Für Fragen oder Anmeldungen ist Elke Müller unter (0 68 97) 8 72 73 erreichbar.