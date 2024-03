Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich „soziales, kulturelles und gesundes Leben“ Autofreie Sonntage, „Büchertaxis“ und Schulgärten - Saarbrücke hat konkrete Nachhaltigkeitsziele

Diese Ziele werden im Kapitel 4 der Nachhaltigkeitsstrategie formuliert und dann konkretisiert. Im Bereich „gesundes Leben“ liegt ein Schwerpunkt auf der Ernährungsbildung und Verpflegung in Schulen und Kitas. Man will hier möglichst Produkte aus fairem Handel und so viel Bio-Lebensmittel wie möglich verwenden, heißt es. Bis 2026 will man einen Kriterienkatalog erarbeiten. Alle Grundschulen sollen Schulgärten bekommen. Für alle Bürger soll es mehr Sport- und Bewegungsmöglichkeiten geben: In Sportanlagen, Parks oder über „Sportboxen“. Eine Idee: autofreie Sonntage in Teilen der Stadt festzulegen, an denen die Straßen Läuferinnen und Radfahrern, Kindern und Spaziergängerinnen gehören.