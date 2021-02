Burbach : Brand: Nachbarn retten zwei Kinder

Die Feuerwehr hatte an Rosenmontag einen Löscheinsatz in Burbach (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Burbach Nachbarn haben ein Geschwisterpaar vor einem Wohnungsbrand in Sicherheit gebracht.

(red) Wohnungsbrand in der Gebweilerstraße von Burbach, Kinder sind womöglich noch an Ort und Stelle – und damit in großer Gefahr: Das hieß am Rosenmontag kurz nach 14 Uhr: Einsatz beider Löschzüge der Berufsfeuerwehr Saarbrücken und der Freiwilligen Feuerwehr. Und Alarm für die Polizeiinspektion Burbach. Plus Rettungswagen und Notarztfahrzeug, um für alle Fälle gerüstet zu sein.