Nach Wohnungbrand in Saarbrücken : Hilfsaktion für Saarbrücker Familie gestartet

Die Wohnung der Familie Langenbahn in St. Arnual wurde durch einen Brand zerstört. Im Bild (v.l.): Mark, Lea, Luana und Yvonne Langenbahn. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nach einem verheerenden Wohnungsbrand braucht die Familie Langenbahn aus St. Arnual jetzt dringend Hilfe.

Die Katastrophe ist jetzt drei Wochen her. Drei Wochen, in denen Familie Langenbahn eine neue Wohnung suchen und komplett neu einrichten, Listen für alle möglichen Versicherungen erstellen und die wenigen Erinnerungsstücke, die vom Feuer verschont geblieben waren, aus der verbrannten Wohnung retten musste. „Es ist so viel zu tun“, sagt Vater Mark Langenbahn, „und es ist extrem belastend.“

Aus bisher ungeklärten Gründen brach in der Dachgeschosswohnung der fünfköpfigen Familie am Abend des 24. März plötzlich Feuer aus. Vom heute völlig zerstörten Zimmer des 13-jährigen Sohnes soll es sich auf die übrigen Teile der Wohnung ausgebreitet haben – möglicherweise ausgelöst durch einen technischen Defekt am Fernseher oder einem mit dem Gerät verbundenen Mehrfachstecker. Weil zu diesem Zeitpunkt niemand Zuhause war, blieb die Familie zum Glück unverletzt. „Dafür sind wir sehr dankbar, denn es hätte definitiv auch schlimmer kommen können“, sagt Mark Langenbahn. Ein Nachbar war es, der den Brand bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Als sie am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr anrückte, war die ganze Saargemünder Straße in Rauch gehüllt (wir berichteten).

Inzwischen haben die Langenbahns schon viel geschafft: Nachdem die Familie vorübergehend bei den Eltern von Mutter Yvonne untergekommen war, fand sich über die sozialen Netzwerke eine Wohnung im Saarbrücker Stadtteil Güdingen. Ein „Bekannter von einem Bekannten“ habe ihnen die Wohnung vermittelt, erzählt Mark Langenbahn.

Ohne die große Unterstützung vor Ort, da ist sich der 43-Jährige sicher, wäre das alles nicht so schnell gegangen. Die Familie ist seit Jahren im St. Arnualer Vereinsleben aktiv: Im Karnevals- und Ortsverein, im Fußballclub und die zwei Jüngsten sogar bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch als Helfer für die Versorgung der Flüchtlinge in der Scharnhorsthalle gebraucht wurden, waren sie zur Stelle. Jetzt selbst Hilfe anzunehmen, falle ihnen manchmal noch schwer, gesteht Langenbahn. „Aber die Hilfsbereitschaft der Leute ist überwältigend“, sagt er: „Wir sind unglaublich gerührt und dankbar.“

Info SZ-Initiative „Hilf-mit! unterstützt Brandopfer „Hilf-mit!“, der Wohltätigkeitsverein der Saarbrücker Zeitung, unterstützt die Familie Langenbahn, deren Wohnung in St. Arnual durch einen Brand komplett zerstört wurde, mit 3000 Euro. Seit 1973 steht die SZ-Initiative Menschen im Saarland zur Seite, die unverschuldet in Not geraten sind. Das Motto dabei lautet: „Saarländer helfen Saarländern!“. Im aktuellen Fall bittet „Hilf-mit!“ die Leserinnen und Leser der Saarbrücker Zeitung um weitere Spenden für die betroffene Familie auf das unten genannte Konto.

Trotzdem fällt der Gang in die alte Wohnung jedes Mal schwer. Der Sanierungsfirma bei den Aufräumarbeiten zuzuschauen sei hart, erzählt der Familienvater. „Du siehst dann, wie fremde Leute mit dem Vorschlaghammer die Küche abbauen oder deine Sachen in Säcke packen und in den Container schmeißen. Da wird dir das ganze Ausmaß erst so richtig bewusst“, sagt der Montagearbeiter, der seit dem Brand noch nicht wieder zur Arbeit gehen konnte. Bisher sei man im „Funktionsmodus“ gewesen, doch was eigentlich alles weg ist, werde sich wohl erst nach und nach im Alltag zeigen, fürchtet Langenbahn.

Um der Familie zu helfen, hat sich inzwischen auch der Saarbrücker Bezirksbürgermeister und Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der St. Arnualer Ortsvereine, Stefan Brand (CDU), eingeschaltet. Der Verein hat einen Spendenaufruf gestartet und ein Konto eröffnet, um Geld für die Familie zu sammeln. „Immer wenn Not am Mann war oder irgendetwas gebraucht wurde, standen Langenbahns stets Gewehr bei Fuß und leisteten Unterstützung, gaben Rat und Hilfe. Jetzt brauchen Sie unsere Hilfe“, heißt es in dem Spendenaufruf. Die Familie plant in die Wohnung in der Saargemünder Straße zurückzuziehen, was wohl frühestens – falls überhaupt – erst in einem Jahr möglich sein wird. Doch selbst wenn es so kommt, bleibt viel zu tun. „Es wird sich ziehen“, sagt Langenbahn, „aber wir werden das schaffen.“