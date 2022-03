E-Roller in Saarbrücken : Bird-Roller sind zurück in der Stadt

Saarbrücken Nach einer Winterpause ist der E-Roller-Verleih Bird zurück in Saarbrücken und hat für seine Nutzer eine Überraschung parat.

Erst im vergangenen September war nach Tier mit der Firma Bird ein zweiter E-Roller-Leihdienst nach Saarbrücken gekommen. Doch in den folgenden Monaten hatten sich die Geräte in der Landeshauptstadt wieder rar gemacht. „Die Sicherheit unserer Nutzerinnen und Nutzer hat für uns oberste Priorität. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, haben wir den Dienst im Winter pausiert“, erklärt Bird-Sprecher Matthias Wanko. Doch nun sind die Roller wieder da. Darüber hinaus ist der Verleih-Dienst in Saarbrücken eine neue Kooperation mit der Sparkasse eingegangen. Diese sponsort 200 Fahrten mit den Bird-Rollern durch die Landeshauptstadt. Die Fahrer erfahren am Ende ihrer Tour direkt in der Bird-App, ob sie zu den Gewinnern gehören und die Kosten dafür übernommen werden.