Flucht von Nancy nach Saarbrücken : Nach Verfolgung: Haftbefehle gegen zwei Personen

Saarbrücken Nachdem die Polizei am Dienstagmittag zwei in Frankreich gesuchte Personen nach langer Verfolgung in Saarbrücken-Rußhütte festgenommen hat, haben die französischen Behörden Haftbefehle für die beiden ausgestellt.