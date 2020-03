Nach Skiurlaub in Südtirol : Saarbrücker Staatsanwalt in Quarantäne

Saarbrücker Staatsanwalt in Quarantäne

Nach Skiurlaub in Südtirol

Saarbrücken Nachdem der Jurist aus Südtirol zurückgekehrt ist, sollen er und seine Begleitung entsprechende Symptome gezeigt haben. Ein Test auf das Coronavirus steht noch aus.

Ein Staatsanwalt aus Saarbrücken befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne und soll zeitnah von Ärzten des Gesundheitsamtes auf den Corona-Virus getestet werden. Diese Informationen unserer Zeitung bestätigte ein Justizsprecher auf Anfrage. Der Jurist war kürzlich in Südtirol, das jetzt als Risikogebiet eingestuft ist, in Skiurlaub. Nach seiner Rückkehr soll eine Begleitperson entsprechende Symptome gezeigt haben. Der Staatsanwalt informierte seine Dienststelle und listete seine Kontaktpersonen auf. Die Belegschaft der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde zwischenzeitlich über den Verdachtsfall informiert.