Unglück an der Saar Nach Tod von Mathis – brauchen Spielplätze in Saarbrücken Zäune?

„Sucht nach Mathis!“, das stand auf roten Luftballons, die Helfer auf der Suche nach dem am Spielplatz unterhalb des Staatstheaters verschwundenen Fünfjährigen überall am Staden und in Teilen der Innenstadt in Saarbrücken angebracht hatten. Nach tagelanger Suche gab es am 9. Oktober dann die traurige Gewissheit: Mathis wurde tot aus der Saar geborgen. Bereits kurz nach seinem Verschwinden wurde vermutet, dass das Kind ertrunken sein könnte. Das Obduktionsergebnis lieferte die Bestätigung