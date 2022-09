Demonstration für Frauenrechte : Proteste im Iran: Iranerinnen schneiden sich bei Solidaritätskundgebung in Saarbrücken die Haare ab

Aus Protest und Zeichen der Solidarität mit den unterdrückten Frauen im Iran schnitt sich Sofia Behtash (19) bei der Kundgebung in Saarbrücken die Haare ab. Foto: Esther Brenner

Saarbrücken Seit dem gewaltsamen Tod einer jungen Iranerin, die gegen die strengen Kleider- und Verhüllungsvorschriften verstoßen hatte, ist das streng-islamische Land in Aufruhr, das Mullah-Regime unter Druck. Auch in Saarbrücken gab es am Samstag Solidaritätsaktionen. Einige Exil-Iranerinnen schnitten sich aus Protest die Haare ab.

Seit acht Tagen gehen Tausende Menschen im Iran auf die Straße. Junge Frauen reißen sich die verhassten Tücher vom Kopf, schneiden sich die Haare ab. Das ist gefährlich in einem Land, das mit extremer Polizeigewalt auf jede Form von Protest reagiert. Dutzende Demonstranten kamen bereits ums Leben. Und obwohl das Internet in der islamischen Diktatur kaum noch funktioniert und die Menschen eingeschüchtert werden, gehen die Proteste in vielen iranischen Städten weiter. Begleitet von Solidaritätskundgebungen weltweit – auch in Saarbrücken.

Dort trafen sich am Samstagnachmittag vor der Europagalerie mehrere Hundert Menschen zu einer Protestaktion und im Gedenken an Jina Mahsa Amini, deren Tod die Proteste im Iran ausgelöst hatte. Die 22-Jährige war am Freitag vergangener Woche von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie das islamische Kopftuch offenbar nicht den strikten Vorschriften entsprechend getragen hatte. Amini brach nach ihrer Festnahme unter ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache zusammen und wurde drei Tage später im Krankenhaus für tot erklärt. Herzanfall. Menschenrechtsaktivisten zufolge erlitt die junge Frau einen tödlichen Schlag auf den Kopf, sie wurde wahrscheinlich gefoltert.

Mit Blumen, Kerzen und einem bunten Meer von Fahnen und Plakaten mit dem Konterfei der jungen toten Iranerin, die jetzt schon zu einer Ikone des Widerstands geworden ist, waren die Demonstranten gekommen, um gegen die Unterdrückung von Frauen weltweit zu protestieren – und ihre Anteilnahme am Tod Aminis zu zeigen. „Wir wehren uns! Der Widerstand der Frauen wird das faschistische Mullah-Regime stürzen!“ – so eine Botschaft auf den Plakaten.

Mit Blumen, Kerzen und Plakaten erinnern Protestierende an die getötete 22-jährige iranische Studentin Jina Mahsa Amini. Foto: Esther Brenner

Angemeldet hatten die Demo allerdings gut organisierte kurdische Frauenrechtlerinnen aus Saarbrücken, die vehement darauf verwiesen, dass Jina Mahsa Amini kurdische Wurzeln hat. So nutzten sie die Gedenkfeier und den emotionalen Protest der iranischen Demonstranten, um nicht nur die Solidarität der Frauenbewegungen vor allem in der muslimischen Welt zu beschwören. Sondern auch, um die Rechte der Kurden im Nordirak, in der Türkei, in Syrien und im Iran einzufordern und auf deren Kampf für Autonomie aufmerksam zu machen. Und so wurde aus dem Protest gegen die Mullahs in Teheran immer wieder eine Demo der Kurden für ihren Freiheitskampf und gegen das Erdogan-Regime in der Türkei. Man forderte in Sprechchören „Internationale Solidarität“.

Unter Tränen schneidet sich diese Iranerin die Haare ab – wie es derzeit hunderte wütende Frauen im Iran tun aus Protest gegen das repressive Mullah-Regime. Foto: Esther Brenner

Und doch waren es am Ende die Iranerinnen, die ihre Forderung nach Freiheit und Selbstbestimmung der Frauen und nach Demokratie für ihr Land mit eindrucksvollen Aktionen unterstrichen: Mehrere Frauen schnitten sich unter Tränen die Haare ab. „Das ist das Mindeste, was ich tun kann“, sagte die 19-jährige Sofia Behtash. Dann warfen einige demonstrativ (Kopf-)Tücher auf den Boden.