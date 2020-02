Nach Tod von Hund in Naßweiler : Gilt im Wald eine Leinenpflicht für Hunde?

Saarbrücken Herrscht für Hunde im Wald eine Leinenpflicht? Nach dem gewaltsamen Tod eines Hundes in Naßweiler wird diese Frage in den Sozialen Medien heiß diskutiert. Was die Gesetze im Saarland vorsehen.



Es ist ein Vorfall, der viele Menschen fassungslos macht: Ein Hund enteilt im Wald seinem Besitzer, nachdem er ein Reh aufgespürt hat. Kurz darauf liegt der spanische Mastiff tot auf einem Weg – mit drei Stichwunden. So soll es am Montagabend in Naßweiler, Gemeinde Großrosseln, geschehen sein. Das meldete am Dienstag die Polizei.

Auf Facebook erfährt der Hundehalter überwiegend Mitgefühl. Aber es wird auch darüber gestritten, ob Hunde im Wald nicht immer an der Leine geführt werden sollten – und wie die Rechtslage aussieht, solange es nicht um gefährliche Hunderassen geht, für die Sonderregeln gelten.

Das im Saarland geltende Waldgesetz sehe „keine speziellen Regelungen“ zur Leinenpflicht vor, sagt Sabine Schorr, die Sprecherin des saarländischen Umweltministeriums.

Allerdings enthält das Gesetz einen Passus, der für jeden gilt, der einen Fuß in den Wald setzt: „Wer den Wald benutzt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht beschädigt, gefährdet oder verunreinigt sowie die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird.“ Daran erinnert das Ministerium auch auf seiner Homepage.

Schorr verweist auch auf das Saarländische Jagdgesetz. Es verbietet ausdrücklich, seinen Hund zwischen dem 1. März und dem 30. Juni eines Jahres in der freien Natur „unangeleint laufen zu lassen“. Denn in diesen Monaten brüten Vögel, auch andere Tiere bringen Junge zur Welt. Jedoch gilt das Verbot nicht, wenn die Vierbeiner „zuverlässig den Bereich des Weges nicht verlassen“.

Was heißt das? Zuverlässig bedeute, dass der Hund kontrollierbar sei. Und der Hundebesitzer müsse diese Kontrolle auch ausüben, heißt es in einer Erläuterung des Umweltministeriums. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Bußgeld.

Strengere Regeln zum Anleinen eines Hundes können in Landschafts- und Naturschutzgebieten sowie in Wildschutzgebieten gelten. So ist es in den Kernzonen des Biosphärenreservats Bliesgau untersagt, Hunde frei laufen zu lassen. Während sich Hunde etwa im Naturschutzgebiet am Bostalsee auf Wegen in Sichtweite ohne Leine bewegen dürfen, solange der Halter oder eine andere Aufsichtsperson eingreifen kann.