Rohrbrüche gibt es immer mal : Stadtwerke: Wir halten das Rohrnetz in Schuss

Stadtwerke: Wir halten das Rohrnetz in Schuss

Saarbrücken Brüche an Leitungen weckten Zweifel am Zustand des Saarbrücker Leitungssystems. Aber offenbar funktioniert sogar ein Rohr von 1896 noch tadellos.

Ende des vergangenen Jahres brach in der St. Johanner Straße Am Kieselhumes ein Wasserrohr. Die Straße wurde überflutet, und es entstand ein Schaden von etwa 250 000 Euro für die Stadtwerke Saarbrücken. Die Straße ist bis heute gesperrt und soll, so die Auskunft der Stadtwerke Saarbrücken, Ende Januar wieder für den Verkehr freigegeben werden.