Nach Regen-Blamage Der neue Rasen für den Saarbrücker Ludwigspark ist da (mit Fotos und Video)

Abergläubische Fans des 1. FC Saarbrücken müssen stark sein, denn seit dem Wochenende gibt es den „Siegerrasen“ aus dem Bayern- und Frankfurt-Pokalspiel nicht mehr. Und der neue Rasen, dessen Verlegung am Montag begonnen hat, wurde nahe Mannheim gezüchtet, wo der Club eines Erzrivalen beheimatet ist. Ob der neue Rasen in Saarbrücken also Glück bringt, das wird man sehen. Bespielen wird man ihn schon am Wochenende gegen Arminia Bielefeld. Das hat Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Montag bei einer Pressekonferenz im Stadion angekündigt.