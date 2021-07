Durchsuchungen in Glücksspiel-Szene : Nach Razzia in Völklingen Polizistin unter Verdacht

Polizeibeamte durchsuchen einen verdächtigen Wagen. Foto: BeckerBredel

​ Großrosseln/ Völklingen​ Auch eine Polizistin soll am bandenmäßigen Betrug mit Glücksspielautomaten beteiligt gewesen sein.

400 zum Teil schwer bewaffnete Polizeibeamte, unter anderem von Spezialeinheiten, haben am Mittwoch mehrere Spielhallen in der deutsch-französischen Grenzstraße Bremerhof in Naßweiler sowie im Raum Völkingen durchsucht. Beamte aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsuchten zeitgleich 40 Objekte, sagte Polizeisprecher Stephan Laßotta am Nachmittag in Naßweiler, wo eine Pressekonferenz zu der Aktion stattfand.

Foto: BeckerBredel 11 Bilder Großrazzia der Saar-Polizei in der Glücksspiel-Szene

Hintergrund der Aktion ist der Verdacht auf bandenmäßigen Betrug mit Glücksspielautomaten, in diesem Zusammenhang wurde am Mittwoch drei Tatverdächtige festgenommen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Laßottas gehört auch eine Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Völklingen zum Kreis der Verdächtigen, sie werde in Völklingen von Kollegen vernommen.

Die Gruppe, gegen die man jetzt gezielt ermittele, sei schon länger im Blick der Fahnder, denen der Bremerhof nicht unbekannt ist. In der Vergangenheit gab es schon mehrfach Polizeiaktionen in der Straße, deren eine Straßenseite deutsche Ladenlokale beheimatet, während die andere Straßenseite unbebaut direkt an der französischen Nationalstraße entlangführt. Man kann am Bremerhof quasi mit der Straßenseite auch das Land wechseln und hat kaum Kontrollen zu befürchten. In den Ladenlokalen werden seit Jahren vor allem Glücksspiele und Rauchwaren angeboten. Da Glücksspiel in Frankreich verboten ist und Zigaretten dort teurer sind, zog der Bremerhof vor allem französische Kunden an.